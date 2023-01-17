سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك اليوم الثلاثاء

كتب مؤنس حواس

ننشر أ سعار العملات أمام الجنيه المصر اليوم الثلاثاء 17-1-2023، وذلك فى بنك القاهرة، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 29.43 جنيه للشراء، و29.53 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودى 7.82 جنيه للشراء، و7.86 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتى سجل 93.13 جنيه للشراء، و96.74 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات بنك القاهرة، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 29.43 جنيه للشراء، و29.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 31.8109 جنيه للشراء، 32.0046 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 35.8193 جنيه للشراء، 36.189 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 7.8247 جنيه للشراء، و7.8621 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 93.1388 جنيه للشراء، و 96.7404جنيه للبيع.