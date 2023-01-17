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سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:48 ص
سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية الريال القطرى - ارشيفية
كتب محمود عسكر

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 17-1-2023، فى البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل في البنك الأهلي المصري سعر 7.58 جنيه للشراء، و8.10 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.50 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

 
7.58 جنيه للشراء.
 
8.10 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجى

 
7.57 جنيه للشراء.
 
8.15 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

 
7.50 جنيه للشراء.
 
8.16 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

7.97 جنيه للشراء.
 
7.13 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

 
7.53 جنيه للشراء.
 
8.10 جنيه للبيع.

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