زيارة ميدانية من طلاب كلية الشرطة لإحدى المدارس قبل عيد الداخلية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

زار وفد من ضباط وضابطات كلية الشرطة وكذلك عدد من طلبة وطالبات الكلية ميدانية لإحدى المدارس، حيث كان فى استقبال الوفد المدير العام وبعض أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، حيث ألقت رئيس مجلس إدارة المدرسة كلمة ترحيب أشادت فيها بجهود رجال الشرطة فى حماية الوطن والمواطنين.

وتلى ذلك اضطلاع أحد ممثلى كلية الشرطة بإلقاء كلمة تضمنت الحديث عن الملحمة البطولية والتاريخية لرجال الشرطة يوم 25 يناير 1952 فى مدينة الإسماعيلية ، والتى سطرها التاريخ بأحرف من نور وخلدها فى صفحاته المجيدة.

وتم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين ، كما تم استكمال الجولة التفقدية بمنشآت المدرسة المختلفة.