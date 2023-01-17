اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:15 ص
أكرم القصاص
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رئيس وزراء بولندا يزور برلين لدفع خطط إرسال دبابات ألمانية إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:00 ص
رئيس وزراء بولندا يزور برلين لدفع خطط إرسال دبابات ألمانية إلى أوكرانيا دبابات- أرشيفية
أ ش أ

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بدأ رئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيسكي الإثنين، زيارة إلى ألمانيا لإقناع الساسة الألمان بإرسال دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا.


وأعرب مورافيسكي عن أمله في أن توافق ألمانيا سريعا على خطط بلاده بإعادة تصدير دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة موافقة ألمانيا نظرا لأنها بلد التصنيع، وذلك حسبما ذكر "راديو بولندا".


وأكد رئيس الوزراء أن الحرب في أوكرانيا تمثل أزمة في مجالات الأمن والاستقرار والسلام، مشيرا إلى أهمية وقف التسويف وتقديم دعم حقيقي مثلما تفعل بولندا وأمريكا وبريطانيا.


بولندا

ألمانيا

ألمانيا وبولندا

دبابات ليوبارد

أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية



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