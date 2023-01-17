رئيس الموانئ البرية والجافة: افتتاح تجديدات منفذ السلوم البرى أبريل المقبل

كتب الأمير نصرى

قال اللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة، إن الموانئ البربة هى الموانئ التى تربط مصر بدول الجوار وعددها 7 موانئ ويسهل حركة البضائع، موضحا أن الميناء الجاف هو قطعة أرض يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء ميناء جاف فى أى قطعة أرض لتخفيف تكدس السفن للوصول إلى صفر تأخير.

وأضاف عمرو إسماعيل خلال استضافته ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة "cbc"، تم اختيار أماكن الميناء الجاف لتكون بالقرب من المناطق الصناعية وخطوط السكك الحديدية والطرق الرئيسية والفرعية التى توصل للميناء، مؤكدا أن الميناء الجاف يخفف التكدس فى الموانئ البحرية ويقلل تكلفة السلع.

وأوضح عمرو إسماعيل أن الميناء الجاف يقلل من تكلفة السلع، أول ميناء جاف تم افتتاحه تجريبيا هو ميناء 6 أكتوبر وهو باكورة أعمال الدولة المصرية، لافتا إلى أنه سيتبعه منطقة لوجستية على مساحة 300 فدان، تضم مصانع تنتج ملابس وأخرى تنتج عصير، وأن هذه المصانع ستكون تابعة للميناء، مشيرا إلى أنه لابد من احتواء المناطق اللوجستية على صناعة تكميلية لتعظيم الاستفادة منها.

وأكد عمرو إسماعيل، أن ميناء 7 أكتوبر الجاف وفر 500 فرصة عمل مباشرة و 4000 فرصة عمل غير مباشرة، لافتا إلى أننا نتحدث مع مستثمرين حول ميناء بنى وسيف الجديدة والفيوم الجديدة وسوهاج الجديدة، وافتتاح التجديدات الشاملة لمنفذ السلوم البرى شهر أبريل المقبل.

وأشار إلى أن الدولة لديها مليون متر مربع بجوار ميناء أرقين، مطروحة للاستثمار وهو ميناء حيوى، وهناك إقبال من المستثمر الأجنبى على هذه المناطق، حيث نرى تحالف سويسرى وفرنسى، ومصرى إماراتى، ومصرى فرنسى.

أستطرد، تم الإنتهاء من كافة المرافق فى جميع الموانئ الجافة بنسبة 100%، ولا نملك رفاهية الوقت ونطرح جميع الأراضى الخاصة بالموانئ فى وقت واحد، ومعظم الموانئ، كما تتفاوت مساحات الموانئ، والتى تختلف فيها عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة.