اليوم السابع
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رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: إطلاق كتاب حول قصة حياة مجدى يعقوب فى الصيف

الثلاثاء، 17 يناير 2023 06:53 م
رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: إطلاق كتاب حول قصة حياة مجدى يعقوب فى الصيف جانب من المؤتمر
كتب محمد صبحى

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رحب الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالمشاركين فى حور ندوة السير مجدى يعقوب وفى مقدمتهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق ؤ مؤكدا أن هذا الحوار قد يكون حوار رائع مع السير مجدى يعقوب.

وأضاف رئيس الجامعة الأمريكية  خلال القاء كلمته في حوار من القلب مع رائد العلم و العنل الخيري حوار مع السير مجدي يعقوب، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،بشرقنا أن نرحب بأيقونة تمثل الكثير من القيم التى نريد أن نغرسها فى طلابنا لأن السير مجدى يعقوب يمثل كيف يكون العمل والتكنولوجيا اثر فى تقدم الإنسان ، والسير مجدى يعقوب ليس غريبا على الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتشرفنا بمنحه الدكتوراه الفخرية فى التسعينات ، واقوى صلاتنا بالسير مجدى يعقوب هى ان ننقل قصة حياته من خلال  الجامعة وسوف يتم إطلاق الكتاب هذا الصيف ويحكى كيف أزاح السير مجدى يعقوب القلوب بين دول العالم.

وتستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، السير مجدى يعقوب بقاعة إيوارت التذكارية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، وذلك فى حوار بعنوان "من القلب: رائد العلم والعمل الخيرى - حوار مع السير مجدى يعقوب".

الدكتور مجدى يعقوب هو مؤسس "مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" وأستاذ جراحة القلب فى إمبريال كوليدج لندن ورئيس ومؤسس مبادرة "سلسلة الأمل،" التى توصل بين خبراء القلب حول العالم لتوفير أحدث التقنيات لعلاج أمراض القلب وإنقاذ حياة الأطفال فى الدول النامية والدول المتأثرة بالحروب، سيروى الدكتور مجدى يعقوب خلال الحوار رحلته الطويلة ما بين العلم والعمل الخيرى.

ويدير الحوار خالد عز العرب أستاذ مشارك بقسم الصحافة والإعلام وخريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002.

ومن المقرر أن تعلن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الحدث عن عزمها على إصدار كتاب السيرة الذاتية للدكتور مجدى يعقوب فى يوليو 2023 والذى سيسرد مسيرة يعقوب منذ نشأته فى مصر مرورًا بحياته المهنية فى بريطانيا حيث اجتاز حدود الطب وعمل على خدمة المجتمع فى جميع أنحاء العالم مما أدى لحصوله على وسام الاستحقاق من قبل ملكة بريطانيا – الملكة إليزابيث الثانية. الكتاب من تأليف الصحفيان المرموقان سيمون بيرسون وفيونا جورمان.

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

لقاء السير مجدى يعقوب
لقاء السير مجدى يعقوب

 


التعليم العالى

الجامعة الأمريكية

أحمد دلال

السير مجدى يعقوب



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