اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 يناير 2023 10:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دورة بـ"زراعة القاهرة" لرفع كفاءة 50 متدربا من شباب العاملين بصناعة الدواجن

الثلاثاء، 17 يناير 2023 09:14 ص
دورة بـ"زراعة القاهرة" لرفع كفاءة 50 متدربا من شباب العاملين بصناعة الدواجن جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم كلية الزراعة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور سامح عبد الفتاح عميد الكلية، دورة تدريبية بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، بهدف رفع كفاءة أداء العاملين فى صناعة الدواجن بمصر والوطن العربى، وتستمر حتى 19 يناير الجارى بمقر الكلية.

 

ويشارك فى الدورة التدريبية التى تنظمها كلية الزراعة نحو 50 متدربا من شباب العاملين فى مجال الدواجن من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين من مصر والدول العربية، ويحاضر فيها أساتذة من كليات الزراعة والطب البيطرى بجامعة القاهرة إلى جانب أساتذة من جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تستهدف ربط التعليم والبحث العلمى بنظرية التنمية الشاملة والاقتصاد القومى لخدمة الأهداف القومية والوطنية، وتخريج أجيال تمتلك مهارات ريادة الأعمال والقدرة على الابتكار من خلال تحديث وتطوير البرامج الدراسية، مشيرًا إلى أن مصر يتوافر بها كل مقومات النجاح من حيث الخبرات الحقلية والعلمية والإمكانيات الاستثمارية والبنية التحتية الأولية والتى تضاهى كُبرى الشركات العالمية المنتجة للدواجن.

 

ومن جانبه قال الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، إن الكلية تمتلك مركز خدمات الدواجن والذى يُعد بمثابة بيت خبرة لتنمية ونهضة صناعة الدواجن فى مصر على أسس علمية، ويتميز إنتاج المركز من اللحوم البيضاء وبيض المائدة بصفات الجودة العالية وبأسعار تنافسية لخدمة المجتمع من خلال تطبيق النظم والتقنيات الحديثة فى تربية الدواجن.


التعليم العالى

جامعة القاهرة

محمد الخشت

زراعة القاهرة

الدواجن

صناعة الدواجن



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى يستقبل ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

الإثنين، 16 يناير 2023 02:04 م

وزير التعليم العالى ينعى الدكتور محمود شريف عميد معهد الأورام الأسبق

الإثنين، 16 يناير 2023 10:50 ص

التعليم العالى: الذكاء الاصطناعى سيطر على المجالات الرئيسية بسوق العمل

الأحد، 15 يناير 2023 10:22 ص

التعليم العالى: نجاح الجامعات المصرية فى محو أمية 948 ألف مواطن خلال 8 سنوات

السبت، 14 يناير 2023 01:38 م

فوز فريق جامعة المنصورة بالمركز الرابع في مسابقة وزارة التعليم العالي "معًا"

الجمعة، 13 يناير 2023 07:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة