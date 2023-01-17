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دعوة أممية للإفراج الفوري عن 50 امرأة اختطفن في بوركينا فاسو

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:25 م
دعوة أممية للإفراج الفوري عن 50 امرأة اختطفن في بوركينا فاسو قوات أمنية في بوركينا فاسو
كتب- وكالات

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أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه إزاء اختطاف ما لا يقل عن 50 امرأة في بوركينا فاسو قبل أيام، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهن.

وقال فولكر تورك في بيان، نشرته اليوم، مواقع روسية: "إنني منزعج من أن عشرات النساء اللائي خرجن للبحث عن طعام لأسرهن تعرضن للخطف في وضح النهار، فيما يمكن أن يكون أول هجوم من هذا القبيل يستهدف عمدا النساء في بوركينا فاسو".

ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المخطوفات، فيما دعا السلطات الوطنية إلى إجراء تحقيق فعال ونزيه ومستقل وسريع بهدف تحديد المسؤولين ومحاسبتهم.

ووقعت عمليات الاختطاف يومي 12 و13 يناير، على بعد حوالي 15 كيلومترا من قرية أربيندا الواقعة في منطقة الساحل، ويزعم أن أفراد الجماعات المسلحة هم من نفذوها، وفقا لبيان مفوض حقوق الإنسان.

 


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