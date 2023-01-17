خليك واعى.. لا صحة لاختفاء أى سلع غذائية من الأسواق.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.

الشائعة: أنباء عن قلة المعروض أو اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق

الحقيقة: نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد عن تلك الشائعة أكدت الوزارة أنه لا صحة لاختفاء أى سلعة أساسية من الأسواق توافر كل السلع بشكل طبيعى وانتظام ضخها يوميا بكميات وفيرة إتاحة السلع فى الأسواق ومنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية مخزون استراتيجى آمن من كل السلع الأساسية يكفى عدة أشهر شن حملات تفتيش دورية على الأسواق للتأكد من توافر السلع التفتيش على المخازن لمنع حجب السلع أو التلاعب فى الأسعار