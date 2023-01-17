خبير لـ"القاهرة الإخبارية": أكثر من 350 مليون إفريقى يعانون من شبح المجاعة

كتب أحمد عرفة

قال رامي زهدي، الخبير في الشأن الإفريقي، إن القارة الإفريقية تأتي على رأس الدول التي تعاني من أزمة الغذاء.

وأضاف الخبير في الشأن الإفريقي، خلال تصريحات على قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك عدة عوامل تؤثر على الغذاء في إفريقيا، ويوجد أكثر من 350 مليون إفريقي يعانون من شبح المجاعة موزعين على دول عدة في إفريقيا من الشمال إلى الجنوب.

ولفت الخبير في الشأن الإفريقي، إلى أن مساحة القارة الإفريقية 30.8 مليون كيلومتر مربع منها 35% آهلة للزراعة، لكن 7% فقط منزرعة من تلك المساحة، وهي مساحة غير كافية لتوفير الغذاء للقارة.

وفى وقت سابق حذر الدكتور مأمونور رحمن مالك، ممثل منظمة الصحة العالمية في العاصمة الصومالية مقديشيو من أن الصومال على شفا أزمة صحية غير مسبوقة وذلك إذا لم يتم التحرك الآن لمنع المجاعة.

وقال مالك - في مؤتمر صحفي عبر الفيديو إن كل طفل وامرأة في الصومال يواجهون الجوع على نطاق لم تشهده البلاد منذ مجاعة 2011، مشيرا إلى أن خطر الموت جوعا يتفاقم بسبب الجفاف غير المسبوق والأثر المستمر لوباء كورونا والنظام الصحي الهش.