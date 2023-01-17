حملات مرورية ضبطت 56999 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (56999) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

-(13007) مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

- (207) مخالفات السير بدون تراخيص.

- (10) دراجات نارية مخالفة.

- (28) مخالفة موقف عشوائى.

- (14) مخالفة شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.