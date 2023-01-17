حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والتصدى لحجب السلع فى أبو قرقاص بالمنيا

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية تنظيم حملات تموينية مكثفة بالتعاون مع الجهات المختصة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت لمتابعة آلية الشراء والبيع، ومنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة تموينية مكبرة للمرور على المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت، حيث أسفرت الحملة عن تحرير مخالفات متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار، والتفاوت فيها، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، والسلامة المهنية، وتم اتخاذ إجراءات صارمة تضمنت غلق وتشميع المنشأة المخالفة.

وأضاف رئيس المركز، أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين ، والعمل على إتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر، مع التأكيد على عمل مبادرات وفتح شوادر "منفذ بيع" بجميع قرى مركز أبو قرقاص لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتنسيق مع كافة أجهزة المركز وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار السلع، واحتكارها بطرق غير مشروعة، مؤكداً على استمرار تشديد الرقابة التموينية للتصدي للمخالفين، وتحقيق الطمأنينة الكاملة لدى المواطنين بتوافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بالأسعار المناسبة بالمركز.