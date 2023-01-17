جواتيمالا تسجل أكثر من 100 زلزال خلال 24 ساعة

فاطمة شوقى

سجلت جواتيمالا أكثر من 100 زلزال في ال 24 ساعة الماضية في منطقة حدودية مع السلفادور ، مع بعض الأضرار التي لحقت بالمنازل في جنوب شرق البلاد ، حسبما قالت وكالة برينسا لاتينا .

ووفقا لتقرير المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين والأرصاد الجوية والهيدرولوجيا. (Insivumeh)، فإن أقوى هزة سجلت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر ، وكان مركزها في مقاطعة جوتيابا ، الواقعة على بعد 130 كيلومترًا جنوب شرق مدينة جواتيمالا.

وأوضح معهد الزلازل والبراكين أن الزلزال تسبب في انهيارات أرضية وأضرار هيكلية لبعض المنازل في جوتيابا ، وهي مقاطعة تقع على حدود السلفادور.

وبحسب التقرير الرسمي ، فإن أكثر من 100 هزة ارتدادية زلزالية كانت قوتها بين 1.2 و 4.8 درجة ، في حين أن خمسة فقط منها كانت خفيفة.

تعتبر الهزات الأرضية شائعة في جواتيمالا ، حيث تقع أراضيها في حزام المحيط الهادئ أو حلقة النار ، والتي تركز على بعض أهم مناطق انهيار الصفائح التكتونية في العالم ، وبالتالي تسبب نشاطًا زلزاليًا قويًا.

في 4 فبراير 1976 ، سجلت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أقوى زلزال في تاريخها ، حيث قتل أكثر من 23000 شخص و 76000 إصابة.

وكانت شهدت جواتيمالا فى نهاية العام الماضى ،ثوران بركان فويجو ، حيث أعلنت السلطات في جواتيمالا أن بركان "فويجو" الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترا والواقع على بعد 35 كيلومترا من عاصمة جواتيمالا، بدأ مرحلة جديدة من الثوران مصحوبة بانفجارات وتدفقات للحمم البركانية أدت لوجود ستارة من الرماد