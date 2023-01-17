اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جامعة "جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ667 مليون حالة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 08:00 ص
جامعة "جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ667 مليون حالة كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الاثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم ارتفعت إلى 667 مليونا و61 ألفا و939 إصابة.
 
وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و723 ألفا و949 وفاة.
 
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 101.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 36.6 مليون.
 
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و99 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ695 ألفا و343 وفاة ثم جاءت الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و726 وفاة.

كورونا

جونز هوبكنز

كورونا حول العالم

فيروس كورونا



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