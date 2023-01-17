جامعة بريطانية تطور "لقاح أنفى" ضد كورونا ضمن 10 تطعيمات

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه يوجد في أحد المختبرات في بنجلاديش لقاح أنفي جديد عبارة عن مسحوق أبيض يتم مزجه بمحلول ملحى، طوره علماء في جامعة لانكستر البريطانية، للمساعدة على مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة، إنه يتم مزج المسحوق بمحلول ملحي، يمكن استخدامه كلقاح ضد كورونا ولكن على عكس لقاحات كورونا الحالية، لا يتم حقنها في ذراعك، بل يتم ضخها في الأنف، مضيفة، إنه بشكل حاسم، في حين أن اللقاحات الأخرى تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة والموت، فإن الأمل هو أن هذا اللقاح، المسمىViraVac، سيكون أكثر نجاحًا في الحد من خطر الإصابة بالعدوى في المقام الأول، يمكن أن يمثل تغييرًا جذريًا في نهج التطعيم ضد كورونا، وربما فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى أيضًا، إنه واحد من حوالي 10 لقاحات أنفية لفيروس كورونا يجري تطويرها.

يتضمن أحد هذه اللقاحات لقاحًا للأنف مكونًا من جرعتين يتم إنتاجه الآن في الهند والذي طورته جامعة واشنطن في الولايات المتحدة وتمت الموافقة عليه في الهند كلقاح أساسي وكلقاح معزز، حصل اللقاح على موافقة طارئة بعد أن أظهرت الدراسات أنه يوفر "حماية كاملة" ضد سلالات معينة من كورونا، بعد 6 أسابيع.

في أماكن أخرى من العالم، يحاول العلماء تحسين لقاحات الأنف الخاصة بهم - لأنه كلما عرفنا المزيد عن الفيروس، يعتقد البعض أن استهداف جهاز المناعة بهذه الطريقة هو أفضل فرصة لوقف مسيرة كورونا إلى الأبد.

مع الحقن، تختلف الحماية وفقًا للقاح والمتغير الذي يواجهه على سبيل المثال، قدم برنامج لقاح موديرنا المعزز حماية رائعة بنسبة 90 إلى 95% ضد دخول المستشفى بسبب عدوى كورونا بعد 9 أسابيع من التطعيم، وفقًا لبيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية الصادرة في يناير الماضي، في حين أنها توفر حماية بنسبة 63% ضد متغير اوميكرون BA.1 Omicron و 70% ضد BA.2 بعد أسبوعين، بعد 25 أسبوعًا تنخفض إلى 9% حماية ضد BA. .1 و 13% ضد BA.2.

كما يقول لورانس يونج، أستاذ علم الفيروسات في جامعة وارويك، و يعتقد الدكتور محمد منير، الأستاذ في علم الفيروسات والأمراض الحيوانية المصدر الفيروسية في جامعة لانكستر، أن اللقاحات الأنفية تقدم حلاً لأنها توقف انتقال العدوى في المجتمع - بعبارة أخرى، تمنع الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا ونقله.

أكد، أنه يوفر فرصة للتعامل بشكل كامل مع هذا الوباء، والأساس في هذا هو حقيقة أن لقاحات الأنف تعمل على أجزاء مختلفة من الجهاز المناعي مقارنةً باللقاحات التي تُعطى عن طريق العضل "أي كحقنة تُعطى عادةً في الذراع".

أضاف البروفيسور منير، إن هذا بسبب دخول كورونا إلى الجسم عبر قطرات مصابة تدخل بشكل رئيسي من الأنف أو الفم، فإن النهج المنطقي هو تركيز المعركة المناعية هناك، كما يشرح، فإن اللقاحات التي تُعطى في الذراع تنتج الخلايا التائية (التي تقضي على الخلايا المصابة) والخلايا البائية (التي تنتج الأجسام المضادة التي تهاجم مسببات الأمراض الغازية).

لكن هذه الخلايا المناعية موجودة في الغالب في مجرى الدم والأعضاء، مع وجود كمية صغيرة فقط في الأنف والفم، لذا فهي لا تحرس نقطة الدخول، ومع ذلك، فإن طريق انتقال فيروس كورونا يكون من خلال الأنف والفم، مضيفا، إنه إذا تم استنشاق اللقاح أو إعطاؤه كقطرات عبر الأنف أو الفم، فسيؤدي ذلك إلى تحفيز هذه الخلايا، التي تشكل خط الدفاع الأول، على العمل بسرعة."

يقول إن الخلايا التائية والخلايا البائية في الطبقة المخاطية يمكن أن تحفز هجومًا سريعًا، في اللحظة التي يأتي فيها الفيروس إلى حد كبير ، وتهاجمها قبل أن تتاح لها فرصة إصابة الخلايا، تعمل هذه الخلايا المناعية الأنفية في غضون دقيقتين، بينما تعمل الخلايا المناعية التي تنتجها اللقاحات العضلية من 6 إلى 8 ساعات بعد دخول الفيروس.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة iScience في أغسطس 2021 أن الهامستر الذي تم أعطائه اللقاح الانفى حقق له حماية كاملة من عدوى الرئة والالتهابات - ولم يفرز جزيئات فيروسية عند إصابته بفيروس كورونا، مما يشير إلى أنه سيوقف العدوى.