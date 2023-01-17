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بنوك مصر صامدة أمام التحديات..

توقعات إيجابية عن الاقتصاد فى تقرير "فيتش" للتصنيف الائتمانى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 17 يناير 2023 03:52 م
توقعات إيجابية عن الاقتصاد فى تقرير "فيتش" للتصنيف الائتمانى.. إنفوجراف بنوك مصر

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قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.
 
 
بنوك مصر
بنوك مصر
 
قالت المؤسسة العالمية إن البنوك المصرية قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض الجنيه
 
احتياطى البنوك الإلزامى قادر على الصمود لأنه مدعوم بتدفقات رأسمال داخلية سليمة
 
بنوك القطاع الخاص الكبيرة فى وضع أفضل لتحمل تأثيرات انخفاض قيمة العملة
 
ترقب للبنك المركزى المصرى بشأن سياساته المرتقبة لجذب تدفقات المحافظ الجديدة
 
بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الآجل

وكالة فيتش

البنك المركزى المصرى

البنك الاهلى المصرى

اسعار الصرف

اسعار الفائدة

اليوم السابع بلس

انخفاض الجنيه



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