توجيه جديد لـ"التمثيل العمالى بالرياض" بشأن حقوق عمال مصريين.. التفاصيل

كتبت - مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن التنويه على المواطنين المصريين العاملين بالمملكة، والذين لهم مستحقات مالية بإحدى الشركات تحديث بياناتهم لدى أمناء تصفية الشركة، قبل تاريخ 19 يناير الجارى 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة أحوال العاملين المصريين والحفاظ على حقوقها فى المملكة.

وجاء فى التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب ينبه على المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة، والمعنيين بذلك الشأن ممن لهم مستحقات مالية لدى الشركة تحديث بياناتهم لدى امناء تصفية الشركة على ان تشمل بياناتهم (مقدار مستحقاتهم – تاريخ الحكم الصادر بمستحقاتهم – عنوان الإقامة وغيرها من البيانات) وذلك قبل التاريخ المشار إليه على الرابط الإلكتروني التالى:

‏https://ehqaq.sa/sausioger

وأضاف المستشار العمالى، أنه تم تخصيص بريد إلكترونى لتلقى الإستفسارات والملاحظات الخاصة بالشركة على الرابط التالى: Yousef-alswaillem@saudiogerb.com، كما يهيب المكتب من جميع المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة والمعنيين بهذا الموضوع سرعة التسجيل وإبلاغ كل صاحب شأن بذلك الأمر.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن - استكمالا لما تم تحويله سابقا - عملية تحويل القائمة الـ109 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 159 عاملا مصريا لدى"المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.