تقديم الرعاية الطبية لـ 1286 بقافلة جامعة طنطا بقرية كفر أبو جندى مركز قطور

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية كفر أبو جندى مركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شهدت توقيع الكشف الطبي على 1286 حالة من خلال 14 عيادة حيث تم فحص 73 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 136 في عيادة الاطفال، و 163 بالعظام، و118 جلدية، 112 باطنة، و74 مسالك بولية، و158 أنف وأذن، و 25 جراحة عامة، و61 صدر، و 56 نفسية وعصبيه ،198 جراحة العيون، 22 قلب وأوعية دموية، 25 النساء، 65 أسنان، مضيفاً أنه تم تحويل 85 حالة بواقع 11 جراحة المخ والاعصاب، 2 اطفال ،9 عظام ، 2 جلدية ، 2 باطنة ،2 المسالك البولية ، 4 انف واذن وحنجرة ، 11 جراحة عامة ،12 الصدر، 3 نفسية وعصبية ، 3 قلب واوعية دموية، 24 عيون.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 15 مواطن.

شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة سارة العكل مدير مركز الطفولة ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.