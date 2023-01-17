تعاطى المخدرات وراء وفاة فتاة وشاب فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة فتاة بالهرم، وشاب في بولاق الدكرور، حيث تبين أن تعاطيهما جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة فتاة، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

وكشفت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأن جرعة مخدرات زائدة وراء إنهاء حياتها.

كما كشفت تحريات رجال المباحث ملابسات العثور على جثة شاب في بولاق الدكرور، وتبين تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة تسببت في وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.