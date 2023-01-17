تشييع جنازة اللواء منصور العيسوى بعد قليل.. والعزاء غدًا بمسجد الشرطة

كتب – أحمد عبد الهادى – محمد أبو ضيف

تُشيع جنازة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، الذي توفى داخل أحد المستشفيات، بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة، كما تحدد إقامة العزاء غدًا الأربعاء بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، وآخر منصب شغله اللواء عيسوي قبل تعيينه وزيرا للداخلية كان محافظا للمنيا.

السيرة الذاتية:

*ولد الراحل يوم 18 سبتمبر 1937م في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

*اللواء العيسوي حصل على تعليمه الابتدائي في مدينة إسنا.

*التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها عام 1959، وبدأ حياته الشرطية في مديرية أمن القاهرة.

*تدرج اللواء الراحل حتى وصل إلى مفتش أمن القاهرة، ثم وكيلًا لإدارة مباحث القاهرة، وبعدها مديرًا لأمن الجيزة 1988، واستمر بها 3 سنوات من الجهد والعطاء المتواصل.

*تم تعيين العيسوي مساعدًا لوزير الداخلية بشمال الصعيد 1991، ثم مساعدًا لوزير الداخلية لوسط الصعيد 1992، ثم مساعدًا أول للوزير ومديرًا لأمن القاهرة 1993، ثم مساعدًا أول لوزير الداخلية للأمن العام 1995، ثم عُين محافظًا للمنيا 1996.

*عين اللواء منصور العيسوي وزيرًا للداخلية في مارس 2011 خلفا للواء محمود وجدي .