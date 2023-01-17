تزامنا مع وجود المكتبة العائمة.. افتتاح معرض ومسابقة بورسعيد ملتقى الثقافات.. صور

بورسعيد - محمد عزام

نظم نادى التذوق البصري، بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، معرض ومسابقة بورسعيد ملتقى الثقافات بقاعة المؤتمرات فى أحد فنادق المحافظة، تزامناً مع وصول المكتبة العائمة لميناء بورسعيد السياحى.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالتعاون مع هيئه تنشيط السياحة برئاسة نجلاء عبد الكريم وبالتنسيق مع نيفين مهدي أخصائي أول سياحة، وإشراف الدكتورة رضوى ريان منسق عام المعرض، ومحمد حافظ رئيس نادى التذوق البصرى فرع ثقافه بورسعيد، وبحضور عدد من المتطوعين على المكتبة العائمة "لوجوس هوب".

وأبدى متطوعوا المكتبة العائمة من الأجانب، عن سعادتهم بوجودهم في هذه الفعالية الثقافية بمحافظة بورسعيد، والتي تأتي على هامش تواجدهم في المحافظة لنشر الثقافات المختلفة.



وفد أكبر مكتبة عائمة يزورون دور العبادة ببورسعيد وفي سياق آخر، واستكمالا للجولات التي يقوم بها وفود الدول الأجنبية طاقم المكتبة العائمة علي الاماكن السياحية والاثرية بالمحافظة، وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نظمت محافظة بورسعيد، جولة تفقدية ميدانية موسعة للوفود الأجنبية المصاحبة للمكتبة العائمة "logos hope"، على هامش زيارة السفينة لميناء بورسعيد السياحي والتي تستمر حتى يوم 23 يناير القادم، وتغادر الميناء متجهة نحو ميناء العقبة بالأردن.

وزار الوفد عدداً من دور العبادة بمحافظة بورسعيد للتعرف على المعالم الدينية وتاريخها بالمحافظة، وزار وفد لوجس هوب المسجد العباسي، والذي يعد أحد أقدم وأشهر المساجد التي بنيت في بورسعيد في مصر، والذي أنشيء سنة 1904 م في عهد خديوي مصر عباس حلمي الثاني، ويعد أحد الاثار الإسلامية المسجلة ببورسعيد ويقع في حي العرب.

كما استقبلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، وكنيسة الأنبا بيشوي وكنيسة سانت أوجيني ، وفد وفريق بحارة وطاقم السفينة " لوجوس هوب" أكبر مكتبة عائمة على مستوى العالم و شارك في الزيارة أكثر من 100 شخص ما بين متطوع وفريق من بحارة السفينة من جميع جنسيات العالم .

وبدأت زيارة الكنائس بتفقد كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بميدان المنشية ، بمحافظة بورسعيد ، وهي تعتبر من أهم كنائس المحافظة، كما استقبل كهنة الكنيسة القمص بولا سعد وكيل مطرانية الأقباط ببورسعيد، والقس بيمن صابر مسئول العلاقات العامه، والقس أرميا فهمي المتحدث الإعلامى وفد السفينة بترحاب، وتم شرح لهم تاريخ الكنيسة وأهم معالم الكنيسه وتم إلتقاط الصور التذكارية مع صورة السيده العذراء مريم.

وعقب زياره فريق أكبر مكتبة عائمة " لوجوس هوب" لكنيسه الأنبا بيشوي بمحافظه بورسعيد توجهوا لزياره كنيسة سانت أوجيني للتعرف على تاريخ الكنيسة، وأبدوا إعجابهم بتصميم الكنيسة الفريد وتاريخها العريق وعقب ذلك توجه طاقم وفريق عمل السفينة لكاتدرائية بورسعيد ، والتقوا بالأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بقاعة أم النور.

ووجه وفد المكتبة العائمة " لوجوس هوب" الشكر والتقدير للأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها على حفاوة الإستقبال و الترحاب بهم ، مؤكدين أنهم انبهروا بجمال محافظة بورسعيد وطراز وتصميم كنائس المحافظة.

ومن جانبه أهدى الأنبا تادرس مطران بورسعيد أكثر من 350 صورة تذكارية لرحلة العائله المقدسه إلى أرض مصر ، وتم إهداء الصور لكل طاقم ومتطوعى السفينة ، وقد حازت الهدية التذكاريه على إعجاب كل الأجانب.

وتشهد بورسعيد طفرة سياحية، والتي أعادت المحافظة على الخريطة السياحية المحلية والعالمية بقوه" وخاصة الثقافية وهو لون جديد على السياحة فى المدينه الباسلة.