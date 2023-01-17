تحطم سيارة فى انهيار شرفة عقار بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة الحضرة القبلية انهيار أجزاء من شرفة عقار قديم فى شارع عبد الرحمن فهمى بجوار نقطة الحضرة، دون وقوع إصابات إلا أنه نتج عن ذلك تلفيات فى سيارة أسفل العقار، ويأتى ذلك ضمن تبعيات نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية التى سببت انهيارات لعدد من العقارات خلال النوة بل وتشبع عدد من العقارات القديمة بالمياه ما نتج عن ذلك هذا الانهيار.

وتلقى قسم باب شرق بالإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار في شارع عبد الرحمن فهمى، وانتقل مسئولي الحي وقوات الشرطة رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق واحد ودور أرضى، وانهارت أجزاء من شرفة الطابق الأول علوى، ما تسبب فى تحطم جزء من سيارة تصادف تواجدها أسفل العقار.

على الفور نقل مالك السيارة سيارته من أسفل العقار دون حدوث إصابات أو تلفيات كبرى تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

فى سياق اخر قررت نيابة العطارين بالإسكندرية تجديد حبس احد الاشخاص لممارسته أعمال السحر والشعوذة 15 يوما على ذمة التحقيقات مع استكمال سماع اقوال الضحايا فى الواقعة ورصد صفحته الشخصية والاعلانات الترويجية التى كان ينشرها لجذب المواطنين بمقابل مادى.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى ، والإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنيين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية .. وبحوزته (هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطه المؤثم" – الأدوات المُستخدمة فى نشاطه الإجرامى) بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم عرضه على النيابة.