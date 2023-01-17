اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:40 م
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تحرير 12 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق بمركز ملوى بالمنيا

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:29 م
تحرير 12 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق بمركز ملوى بالمنيا جانب من الحملات
المنيا - حسن عبد الغفار

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استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفات، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

 

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة تموينية مكبرة بالوحدة المحلية لقرية نواى بالتعاون مع مكتب تموين القرية، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة تموينية بقرى (قلبا، التابوت، سيف النصر الشرقية) التابعة لقرية نواى، حيث جاءت المخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار فى عدد من المحلات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 


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