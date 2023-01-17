اليوم السابع
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بدء صلاة الجنازة على اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق

الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:21 م
بدء صلاة الجنازة على اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور العيسوى- أرشيفية
كتب عبد الله محمود تصوير خالد كامل

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بدأت صلاة الجنازة على اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق بمسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية ومحافظة القاهرة والجيزة، وجميع أقارب المتوفى.
 
كانت جنازة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق، وصلت إلى مسجد السيدة نفيسة وسط حضور عدد كبير من الأهالى وأصدقاء وأقارب الراحل، الذى توفى داخل أحد المستشفيات، وتحدد إقامة العزاء غدًا الأربعاء بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.
 
 السيرة الذاتية للراحل:
 
*ولد الراحل يوم 18 سبتمبر 1937م في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر.
 
*اللواء العيسوي حصل على تعليمه الابتدائي في مدينة إسنا.
 
*التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها عام 1959، وبدأ حياته الشرطية في مديرية أمن القاهرة.
 
*تدرج اللواء الراحل حتى وصل إلى مفتش أمن القاهرة، ثم وكيلًا لإدارة مباحث القاهرة، وبعدها مديرًا لأمن الجيزة 1988، واستمر بها 3 سنوات من الجهد والعطاء المتواصل.
 
*تم تعيين العيسوي مساعدًا لوزير الداخلية بشمال الصعيد 1991، ثم مساعدًا لوزير الداخلية لوسط الصعيد 1992، ثم مساعدًا أول للوزير ومديرًا لأمن القاهرة 1993، ثم مساعدًا أول لوزير الداخلية للأمن العام 1995، ثم عُين محافظًا للمنيا 1996.
 
*عين اللواء منصور العيسوي وزيرًا للداخلية في مارس 2011 خلفا للواء محمود وجدي.

وزير الداخلية

منصور العيسوى

جنازة منصور العيسوى

جنازة وزير الداخلية الأسبق

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اللواء منصور العيسوى



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