وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أنه كان من المفترض أن تسدد أوكرانيا المبلغ، الذي يعادل أكثر من 60 مليون دولار، إلى اليابان بحلول نهاية هذا العام، فيما اتفقت وزارة الخارجية اليابانية مع كييف على سداد الأموال على 10 أقساط على مدار ستة أشهر، اعتبارا من يونيو 2027.

وأكدت الحكومة اليابانية أنها ستواصل العمل مع مجموعة الدول السبع والمجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا.

