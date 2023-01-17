كما توقع الخبراء تبنى سياسة نقدية أكثر تشددا فى الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وتوقع ما يقرب من ثلثي هؤلاء المتخصصين حدوث ركود، حيث رأى نحو 18% من المستطلعة آراؤهم أن هذا الأمر مرجح للغاية، أكثر من ضعف ما كان عليه قبل بضعة أشهر فيما رأى ثلثهم أن الركود غير محتمل.

ولفتت شبكة الإذاعة والتليفزيون السويسرية إلى وجود إجماع على التوقعات الاقتصادية القاتمة لهذا العام، ولا سيما في الولايات المتحدة والدول الأوروبية؛ حيث يتحدث الجميع تقريبا عن نمو منخفض.

وبالنسبة للصين، يتوقع الغالبية العظمى من الخبراء نموا طفيفًا، ومن المتوقع أن يساهم التخفيف الأخير لسياسة "صفر كوفيد" في تعزيز الاقتصاد، لكن حجم هذا التحسن لم يتم تحديده بعد.