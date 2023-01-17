اليوم السابع
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المعلمون ينضمون إلى إضرابات بريطانيا لمطالبة الحكومة بتحسين الأجور

الثلاثاء، 17 يناير 2023 05:54 م
المعلمون ينضمون إلى إضرابات بريطانيا لمطالبة الحكومة بتحسين الأجور ريشى سوناك - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن المعلمين انضموا إلى موجة الإضرابات التي يشارك فيها عمال السكك الحديدية وقطاع الصحة فى المملكة المتحدة للضغط على الحكومة من أجل زيادة الأجور.

 

وسيضرب آلاف المعلمين فى فبراير ومارس بسبب الخلاف حول الأجور - على الرغم من التحذيرات من أن الإضراب سيعرض الأطفال الضعفاء للخطر.

 

وسيطلق قادة النقابة الوطنية للتعليم (NEU) ، أكبر اتحاد تعليمي في البلاد، إضرابًا بعد نتائج التصويت من قبل أعضائه البالغ عددهم 300. ألف

 

وصوّت تسعة من أصل 10 مدرسين من نقابة المعلمين لصالح الإضراب ، واجتازت النقابة نسبة الإقبال البالغة 50 في المائة التي يقتضيها القانون.

 

وسيكون اليوم الأول من الإضرابات في 1 فبراير ، ومن المتوقع أن تتأثر أكثر من 23000 مدرسة في إنجلترا وويلز. وستقام إضرابات صناعية أخرى في 14 فبراير و 15 مارس و 16 مارس. وسيضرب المعلمون في عدد من المناطق أيضًا في 28 فبراير و 1 و 2 مارس.

 

 

 

 

لكن مفوضة شئون الأطفال حذرت من أن الانسحاب سيضر بالتلاميذ الضعفاء الذين ما زالوا يتعافون من تأثير الوباء.

 

وقالت راشيل دي سوزا إن الأطفال "لا يستطيعون تحمل نفقة" خسارة المزيد من الوقت في الفصل ، لأنهم عادوا توهم إلى المدرسة بعد إغلاق كورونا.

 

وبشكل عام ، طُلب من 300000 معلم وموظف دعم في إنجلترا وويلز التصويت في اقتراع النقابة الوطنية للتعليم.

 

ومن المقرر أيضًا أن يبدأ موظفو الدعم في المدارس في ويلز إضرابًا في النزاع حول الأجور بعد أن دعم 88 في المائة من الأعضاء الذين تم التصويت عليهم الإجراء ، مع نسبة إقبال بلغت 51 في المائة.

 

 


إنجلترا

اضراب المعلمين فى بريطانيا

إضرابات بريطانيا

إضرابات المملكة المتحدة

ريشى سوناك



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