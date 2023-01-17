المدينة الأكثر برودة فى العالم.. درجة الحرارة 50 تحت الصفر.. اعرف التفاصيل

كتبت ريم عبد الحميد

لو كنت تشعر بالبرد فى ساعات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر، فتأكد أن ما تشعر به لا يقارن على الإطلاق به بما يشعر سكان مدينة ياكوتسك، الواقعة فى شرق سيبريا، والتى تعرف بأنها واحدة من أكثر المناطق برودة فى العالم.

ووفقا لتقرير لشبكة سى إن إن الأمريكية، فإن شهر يناير هو الأكثر برودة على الإطلاق، ورغم أن سكانها اعتادوا على الأجواء المتجمدة، لكنهم يأخذون احتياطات إضافية للحفاظ على الدفء.



احد السكان

وقال أحد السكان، يرتدى كوفيتين وعدة طبقات من قفازات اليد والقبعات والأغطية المختلفة، لا يمكن محاربة البرد، إما أن تتكيف عليه وترتدى بما يتناسب معه، وإلا ستعانى.

"الطبقات" وكما يقول أحد السكان الذى يبيع السمك المتجمد فى سوق محلى، هو الأساس. "فقط ارتدى ملابس تعمل على تدفئتك، طبقات مثل الكرنب".



الاجواء المتجمدة

فى عام 2018، كانت الأجواء شديدة البرودة حتى أن بعض السكان قالوا إن رموش أعينهم كانت تتجمد. ويعيش نحو أقل من مليون شخص فى مدينة ياكوتسك، والتى تشهد فى بعض الأحيان طقسا شديد البرودة، حتى بالمعايير الروسية.

لكن المدينة لفتت الأنظار إليها فى يوليو الماضى عندما اجتاح الضباب الناجم عن حرائق الغابات القريبة المنطقة بطبقة من الدخان الكثيف. وأعرب علماء عن قلقهم من زيادة وتيرة الحرائق الناجمة عن تغير المناخ فى القطب الشمالى وسيبريا.