المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل وفدًا من جمهورية سنغافورة

كتب محمد أسعد

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، زيارة وفدا رفيع المستوى من جمهورية سنغافورة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية والمسؤول عن شئون المسلمين ماساجوس ذو الكفل، ودومنيك جوه سفير سنغافورة في القاهرة.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وفيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للإدارة والتشغيل، حيث رحب بهم الدكتور أحمد غنيم، وقدم لهم نبذة عن المتحف ودوره الهام كمؤسسة ثقافية وتراثية، وما يقدمه المتحف من أنشطة تراثية وفعاليات ومعارض فنية مختلفة

واصطحبهم الدكتور محروس الصناديدى كبير الآثاريين في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، والتي شملت قاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري، وقدم لهم شرحا عن تاريخ كنوز المتحف الأثرية المعروضة في قاعاته، وكيف أنها تبرز إبداعات الحضارة المصرية من كنوز أثرية ومعمارية، وهو ما يظهر في سيناريو العرض المتحفي .

كما تضمنت الجولة، زيارة مركز الترميم، حيث اصطحبهم محمد وحيد، المدير التنفيذي لمركز الترميم والصيانة بالمتحف وقدم لهم شرحاً تفصيلياً عن مركز الترميم والمعامل الموجودة به والدور المهم التي تقوم به في حفظ وصيانة الآثار.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الوزير السنغافوري والوفد المرافق له عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه في المتحف من كنوز أثرية، ومركز الترميم وما يتمتع به من إمكانيات بشرية وعلمية، و سعادتهم بتواجدهم في هذا الصرح العظيم والذي يشهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة.