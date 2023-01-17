الكشف عن 443 ألف طفل بالشرقية ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع

الشرقية - إيمان مهني

تستمر الفرق الطبية بصحة الشرقية،المشاركة فى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، بالعمل المكثف لتقديم الخدمات الطبية وفحص السمع للأطفال ضمن خطة المبادرة، بجميع مراكز المحافظة.

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه نجحت جهود الفرق الطبية ضمن المبادرة بفحص 442 ألف 714 طفل حديثى الولادة "من عمر يوم إلى 28 يوم" حتى الآن، بنسبة تغطية بلغت 92%، وذلك من خلال الأجهزة السمعية الخاصة بالمبادرة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن وزارة الصحة قامت بدعم الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية بالمحافظة بعدد 234 جهاز انبعاث صوتى فى بدء العمل نوفمبر من عام 2019، ليصل الإجمالى اليوم إلى 355 جهازا موزعا على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذى يستخدم فى قياس وفحص حاسة السمع لدى الأطفال حديثى الولادة.

كما لفت وكيل الوزير، إلى أنه فى حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعى، يتم فحصه مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفى حالة عدم الاجتياز يتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمى، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعى حالته، وفى حالة الاحتياج لعملية "زراعة القوقعة" يتم إحالة الطفل إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف فحص 480 ألف 370 طفل على مستوى المحافظة، ويتم العمل من خلال 355 مركزا طبيا ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية بالمحافظة، كما أن شهادة الميلاد للطفل تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعى بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، موضحا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التى يمكن أن تتسبب فى أزمات نفسية للطفل.