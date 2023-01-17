الكشف على 1380 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بدشنا ضمن مبادرة "حياة كريمة "

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

أوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1380 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع " 382 حالة طب وجراحة العيون، 366 حالة صدر، 353 حالة أمراض باطنة، 95 حالة أمراض نساء وتوليد، 68 حالة جراحة عامة، 62 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 54 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 121 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

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وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة حضرهما 105 مواطنا.