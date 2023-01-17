الكرملين: سلوك الغرب يدفعنا لزيادة أفراد الجيش الروسى

وكالات

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن زيادة عدد أفراد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون عسكري، ناتجة عن تصرفات الغرب، وأن ضمان أمن بلادنا يجب توفيره دون قيد أو شرط.

وقال بيسكوف للصحفيين: "هذا مرتبط بالحرب التي تخوضها دول الغرب الجماعي، حرب بالوكالة، [ضد روسيا] تشمل عناصر المشاركة غير المباشرة في الأعمال العدائية، وعناصر الحرب الاقتصادية والحرب المالية، الحرب القانونية وتجاوز المجال القانوني، وإن هذه الإجراءات [ زيادة أعداد الجيش] مرتبطة بهذا الأمر، علينا ضمان أمن بلادنا دون قيد أو شرط، وفي هذه الحالة تقوم وزارة الدفاع بدورها".

واقترح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، زيادة عدد أفراد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي، وأشار إلى ضرورة تعزيز عدد المقاتلين الروس في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع، قبل ذلك، مرسوما يكلف من خلاله بزيادة أعداد القوات بمقدار 137 ألفًا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2023، ليصل عدد أفراد الجيش الروسي بذلك، إلى مستوى 1.15 مليون جندي، كما تمت تعبئة أكثر من 300 ألف جندي احتياطي للخدمة في القوات المسلحة المشاركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.