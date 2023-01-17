اليوم السابع
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"الغرف التجارية": استقرار الأسعار بمعارض "أهلاً رمضان" خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء، 17 يناير 2023 09:37 م
"الغرف التجارية": استقرار الأسعار بمعارض "أهلاً رمضان" خلال الفترة المقبلة الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية
إبراهيم حسان

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كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل مشاركته في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة، وآخر تطورات معارض أهلاً رمضان.
 
وقال عز فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية صدى البلد، إن رئيس الوزراء يعقد العديد من الاجتماعات بهدف خفض الأسعار، لافتًا إلى أن المبادرات التي تنفذها الدولة؛ تعمل على خفض الأسعار.
 
وأضاف أمين عام الغرف التجارية، أن الدولة تهدف لتحقيق الشمول المالي للمواطنين، ونستهدف ميكنة 400 ألف محل تجاري صغير في المرحلة الأولى للميكنة، مشيرًا إلى أنه سيتم تخفيض تكلفة الشراء للمحل لتقليل من سلاسل الإمداد المختلفة.
 
وأوضح الدكتور علاء عز، أنه يتم دراسة العديد من الآليات لتطبيق تجربة الشمول المالي لتُجّار التجزئة، ويتم استهداف التاجر الذي لديه سجل تجاري؛ وليس له حساب بنكي، مشيرًا إلى دمج الكيانات غير الرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي، وتكليف وزيري المالية والاتصالات بإعداد حصر شامل، وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية للمبادرة.
 
وأكد عز، أن معارض أهلا رمضان تهدف لخدمة المواطن المصري، مؤكدًا أن الإقبال المتزايد على المعرض يُمثّل الهدف الذي تسعى إليه مبادرة أهلا رمضان؛ بعرض السلع بأسعار مُخفّضة.
 
وتوقّع أمين عام اتحاد الغرف التجارية زيادة الخصومات على السلع التي سيتم طرحها في معارض أهلاً رمضان خلال الفترة المقبلة، واستقرار الأسعار بشكل أكبر؛ مؤكدًا ضخ شركات جديدة للسلع الاستهلاكية بالمعارض بتخفيضات أكبر، كما أن هناك سلع أساسية من السلع الغذائية في الموانئ.
 
وأشار الدكتور علاء عز، إلى أن بعض الأشخاص المغرضين يحاولون بث الشائعات والأكاذيب عن معارض أهلاً رمضان، لافتًا إلى أن هناك تخفيضات بنسبة 52% على أسماك غليون التي يطرحها جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

علاء عز

اهلا رمضان

أسعار السلع أخبار التليفزيون



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