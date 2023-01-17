العراق والاتحاد الأوروبى يبحثان تطورات المشهد السياسى بالبلاد

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بحث رئيس (تحالف العزم) العراقي، مثنى السامرائي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، تطورات المشهد السياسي ومستجدات الساحة السياسية في المنطقة.



وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي- حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، الاثنين - أن رئيس التحالف استقبل وفد الاتحاد الأوروبي في العراق؛ لبحث تطورات المشهد السياسي، حيث شدد السامرائي على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد ما من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية في كافة مناحي الحياة.



ودعا إلى ضرورة التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



في سياق آخر.. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، الاثنين، القبض على ناقل عناصر عصابات تنظيم "داعش" في نينوى.



وذكرت المديرية أنه تم نصب كمين محكم في قضاء تكليف التابع إلى محافظة نينوي وعلى أثرهِ ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/إرهاب)، والذي كان يعمل بصفة ناقل لعناصر "داعش" الإرهابية والمواد الغذائية والصحية وغيرها في جبال بادوش، مشيرة إلى أنه جرى تسليمه إلى جهة الطلب ميدانيا وأصوليا.



وفي السياق.. اعتقلت القوات الأمنية العراقية، ، اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي شرق الموصل.. ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر في شرطة نينوى قوله إن القوات الأمنية اعتقلت الداعشيين في بلدة بازوايا بالاستناد إلى معلومات استخبارية دقيقة.