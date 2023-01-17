اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 03:12 ص
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الصين والسعودية فى صدارة الدول التى استوردت منها مصر عام 2022

الثلاثاء، 17 يناير 2023 03:00 ص
الصين والسعودية فى صدارة الدول التى استوردت منها مصر عام 2022 موانئ - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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ارتفعت الواردات الإجمالية لمصر بنسبة بسيطة خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 80.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، بينما كانت نحو مقابل 72.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فهناك 10 دول جاءت في صدارة ترتيب الدول التي استوردت منها مصر خلال تلك الفترة، وجاء أعلى عشر دول صدرت لمصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، وفقا لما يلي:

1. الصين بقيمة 12.4 مليار دولار.

2. السعودية بقيمة 6.9 مليار دولار.

3. أمريكا بقيمة 6.1 مليار دولار.

4. الهند بقيمة 3.7 مليار دولار.

5. ألمانيا بقيمة 3.4 مليار دولار.

6. روسيا بقيمة 3.3 مليار دولار.

7. تركيا بقيمة 3.2 مليار دولار.

8. البرازيل بقيمة 3.1 مليار دولار.

9. إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار.

10. الكويت بقيمة 2.7 مليار دولار.

وكانت الصادرات المصرية قد شهدت ارتفاعا بنسبة 23.3% خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022، لتسجل 42.8 مليار دولار، مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار.


واردات مصر

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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