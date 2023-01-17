الصحة تكشف 4 اضطرابات نفسية تسبب مشاكل للأطفال.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك مجموعة من الإضطرابات النفسية التى تؤثر على صحة الطفل وتتمثل فى العنف والتنمر وقسوة الآباء والمشاكل الاجتماعية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يمكن أن تؤدى هذة المشاكل إلى إضطرابات سلوكية أو عاطفية أو إضطرابات فى الطعام أو الإنتحار.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان برنامج "تعافى" للعلاج من مشاكل الصحة النفسية، حيث يتضمن البرنامج التعريف بمهارات الثقافة العلاجية، وتعديل السلوك اللازم لحياة سوية بدون مخدرات.