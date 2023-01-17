السيدة انتصار السيسي تستقبل الملكة رانيا وتبحثان ملفات الحماية الاجتماعية

كتب محمد الجالى

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بزيارة الملكة رانيا، ملكة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى بلدها الثاني مصر، حيث تحل ضيفة عزيزة علينا.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن زيارة الملكة رانيا جاءت فرصة لمناقشة الخطوات المصرية غير المسبوقة لتمكين المرأة وذوى الهمم والشباب، اتساقا مع خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأضافت قرينة الرئيس"كما استعرضت ما تقوم به الدولة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية لاسيما برنامج تكافل وكرامة ومشروعنا القومى الأضخم "حياة كريمة"، فضلا عن أنشطة الهلال الأحمر المصرى التطوعية، ومبادرات الصحة العامة.. أجدد الترحيب بالملكة رانيا ضيفة عزيزة غالية في مصرنا الحبيبة".