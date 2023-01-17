السجن المشدد 7 سنوات لعاطل لسرقته هاتف مهندس تحت التهديد ليلا بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة،وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى والمستشار محمد إبراهيم عوض، بمعاقبة المتهم " م.ع.م" بالسجن المشدد 7سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط،والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع فى سرقة المجنى عليه " ر.ح.ر" بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28247 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بقيام المتهم بسرقة المجنى عليه تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم " م.ع.م" عاطل شرع فى سرقة المجنى عليه " ر.ح.ر" مهندس بحرى وذلك بطرق الإكراه، بأن استوقفه ليلا حال ترجله بالطريق العام متخذا من الليل ستارا له، وقام بدفع المجنى عليه وأشهر سلاح أبيض شفرة موس فى مواجهته، وطلب منه التحصل على هاتفه المحمول، مما بث الرعب فى نفسه فسلمه ذلك كرها عنه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم من أرباب السوابق الإجرامية إذ دأب على ارتكاب العديد من الجرائم، وعند مشاهدته المجنى عليه بأحد الشوراع المتفرعه من شارع خالد ابن الوليد ليلا، قام المتهم بإخراج السلاح الأبيض شرفة الموس من أسفل خاتم كان يرتدية فى يده وأمسك المجنى عليه بيده حتى لايتعدى عليه، واستغاث المجنى عليه بالأهالى من الماره وتجمعوا حوله، وقاموا بالإمساك بالمتهم، وإبلاغ قسم الشرطة وتم ضبط المتهم والهاتف المسروق وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأن الهاتف الذى حاول سرقته المتهم يقدر ثمنه بمبلغ 12 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.