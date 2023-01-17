السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج وتعاطى المخدرات فى مدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الحشيش، السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، كما عاقبت المحكمة المتهمين بالحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما على خلفية اتهامهما بتعاطي جوهر مخدر الحشيش

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 15080 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهمان حازا وأحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر "الحشيش".

وشهد معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهمين مستقلين سيارة متوقفة بالطريق العام يتبادلا فيما بينهما سيجارة مشتعلة منبعثًا منها رائحة تشبه رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر.

وبضبط المتهمين وتفتيشهما عثر مع كل منهما على قطعة لمادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهتهما بالمضبوطات، أقرا بإحراز السيجارة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وقطعتي الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.