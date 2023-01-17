السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج المخدرات فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بترويج المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 10509 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهمان حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر "الإندازول"، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أنه ونفاذًا للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص كلًا من المتهمين، انتقل إلى حيث أيقن تواجدهما بالطريق العام وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على سلاح أبيض "مطواه" و50 كيس بلاستيكي شفاف يحوي كلًا منهما مادة صفراء اللون تشبه جوهر مخدر "الإندازول".

كما شهد، أنه وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 50 كيس بلاستيكي شفاف وآخرين يحوي كلًا منهما ذات الجوهر المخدر وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال لمصرح بها قانونًا والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.