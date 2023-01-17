السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قصت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم " أ.ف ا" عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش المخدر بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته 62 طربة حشيش كانت معدة للبيع وسلاح أبيض وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.م" عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامفيتامين بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات للادارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بالاشتراك مع آخرين بدائرة المركز وترويج بضاعته على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وأثناء قيام ضابط الشرطة بالقبض على المتهم قام باستعراض القوة معه ومحاولة منعه من أداء عمله وتهديده بسلاح نارى كان بحوزته إلا أن القوة المرافقة للشرطة تمكنت من القبض على وبحوزته كيس من الشابو وزن 63 جراما وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.