"الزراعة" تصدر تقريرا بأبرز أنشطة معهد أمراض النباتات خلال ديسمبر الماضى

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على أبرز انشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، انه تم خلال شهر ديسمبر المرور على محافظات: المنيا، أسيوط، الاسماعلية، الغربية، والدقهلية، للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر، ومنها: البطاطس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الكوسة، البازلاء، والفاصولياء، فضلا عن الكرنب، حيث قدم الباحثون التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.

واضاف خليل انه تم ايضا المرور علي محصول بنجر السكر بمحافظات: القليوبية، بني سويف، الشرقية، الغربيه، الدقهليه، المنوفية، كفر الشيخ، والبحيرة، فضلا عن المرور للوقوف على الحالة المرضية لمحصول الفول، بمحافظات: القليوبية، البحيرة، الشرقية، الاسماعيلية، الدقهليه، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، والوادي الجديد.

وفيما يتعلق بالنشاط الارشادي، أضاف مدير المعهد، انه تم القاء محاضرة بعنوان " أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل البقولية والطرق الحديثة لمكافحتها "، فضلا عن تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمراض النباتية على أهم المحاصيل الإقتصادية " بمحافظة الدقهلية – بمحطة البحوث الزراعية بتاج العز، وتنفيذ دورة تدريبية بعنوان " تشخيص أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية " بمحافظة بنى سويف.

وأوضح خليل أنه تم أيضا نشر عدد 11 بحثا لباحثى المعهد، فضلا عن فحص (312) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية، اضافة الى فحص (56) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، فضلا عن الاشتراك فى أعمال (23) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، وفحص (56) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص (16) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.