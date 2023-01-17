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الرئيس السيسى يشيد بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:34 م
الرئيس السيسى يشيد بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه الملك الأردني، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، خاصةً في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح، وفى ظل التحديات الكبيرة التى تشهدها المنطقة.
 
من جانبه؛ أعرب العاهل الأردني عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعباً، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، مشيداً في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصةً ما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى.

السيسي

الرئيس السيسي

القمة المصرية الاردنية الفلسطينية

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