الداخلية تضبط كمية من المخدرات بقيمة 220 ألف جنيه خلال حملات أمنية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لتصنيعه مادة الأستروكس المُخدر والاتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وعُثر بداخل الشقة على (كمية من مادة الإستروكس المُخدر وزنت 5 كيلو جرام – 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - 4 قطع سلاح أبيض – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى - أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة - كمية من الأكياس الفارغة "المُعدة للتعبئة "- ميزان حساس - 17 زجاجة لمواد تستخدم فى التصنيع).

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما (سلاح آلى – 2 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة - مبلغ مالى - سلاح أبيض - كمية من مسحوق الآيس المخدر - 4 هواتف محمولة).

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو المخدر وزنت كيلو جرام – سلاح آلى - خزينة – عدد من الطلقات - مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة) وضبط (أحد الأشخاص وزوجته) حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهما (كميات من "الهيروين - الحشيش - الآيس" المخدرة - ميزان حساس- مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" - 2 سلاح أبيض "مطواة"- عدد 6 هواتف محمولة – مشغولات ذهبية).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (220000) جنيه.