الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه "بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (55 مليون جنيه تقريباً).
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيهالثلاثاء، 17 يناير 2023 04:32 م
ارشيفية
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