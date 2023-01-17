اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:42 م
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الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:32 م
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه "بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (55 مليون جنيه تقريباً).

الداخلية

غسل اموال

جرائم الاموال



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