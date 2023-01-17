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"التموين": طرح زجاجة الزيت على بطاقة التموين بـ25 جنيها وفى الأسواق بـ40

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:44 م
"التموين": طرح زجاجة الزيت على بطاقة التموين بـ25 جنيها وفى الأسواق بـ40 زيت تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلن المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون  احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ، عن قيام شركات الزيوت البالغ عددها 6 شركات بزيادة  معدلات الإنتاج 10 آلاف طن  إضافي  شهريا عن معدلات الإنتاج الطبيعية  لتلبية احتياجات المواطنين بمعارض "أهلا رمضان" وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية .

وأضاف أحمد عبد الوهاب أن الدولة تطرح زجاجة الزيت 800 ملي على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها في حين أن سعرها في الأسواق من 35 إلى 40 جنيها ،حيث تتحمل الدولة  فارق السعر لصالح المستفيدين من الدعم  ،لافتا الى  أن الاحتياطي الاستراتيجي الزيت آمن ويكفي الاحتياجات لأكثر من 6 أشهر لافتاً إلي أن هذا الاحتياطي ساعد الدولة على تجاوز أزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية و ما خلفته من تأثيرات سلبية على الإمداد وغلق الأسواق العالمية وبالتالي على الإتاحة والاسعار  كما أن أسعار الزيوت العالمية شهدت زيادة كبيرة ، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على توفيره بالأسواق فضلا عن تحمل فروق الأسعار للتخفيف على المواطن وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.


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