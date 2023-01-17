التحقيق مع متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين عن طريق الدجل والشعوذة

كتبت أمنية الموجي

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهم ب النصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي زاعمًا قدرته على ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالى.

وتواجه جهات التحقيق المتهم بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي كشفت عن قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعيًا قدرته على أساليب ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالى، وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين " من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكاد لكروت شحن الهواتف محمولة.

وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم بعد الكشف عن ممارسته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية، وتمكن من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكواد لكروت شحن الهواتف محمولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة، مُقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين عن طريق تحويل الأموال عبر إحدى الخدمات الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية أمكن تحديد وضبط منشئ الصفحة (أحد الأشخاص وبحوزته (هاتفى محمول "محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.