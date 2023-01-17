الإعدام لمتهم قتل طفلة لسرقة حلقها فى جرجا بسوهاج 

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقا للمتهم "ا.ش.ا" 24 سنة عامل، شنقاً، بعد اتهامه بقتل الطفلة المجنى عليها "ن.ع.ع" 5 سنوات، وسرقة حلقها الذهبى بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا، بلاغا بالعثور على جثة الطفلة ملقاة وسط التبن غارقة في دمائها وبها آثار طعنات فى الجسد، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم استدرج الطفلة إلى أحد الأماكن النائية وقام بطعنها بالسكين عدة طعنات بالبطن والصدر، وعندما تأكد من وفاتها استولى على حلقها الذهبى، وألقى الجثة وسط التبن فى أحد الأماكن وفر هاربا، وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والتى أصدرت قرارها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت بإعدام المتهم "ف.ا" 24 سنة عامل، شنقاً، كما عاقبت والده "ا.م" 60 سنة بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ن.أ.ع" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقت أجهزة الأمن، بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على أرض زراعية فقام المتهمان بإطلاق النار عليه من أسلحة آلية حتى لقى مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.