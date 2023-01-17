الإعدام لربة منزل بتهمة قتل طفل للانتقام من والده فى سوهاج 

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بالعثور على جثة الطفل مسجاة على ظهرها فى منزله وبها آثار خنق بحبل، وكشفت التحريات أن المتهمة قررت التخلص من الطفل للانتقام من والده فتوجهت إلى منزله واستغلت عدم وجود أحد بالمنزل وخنقت الطفل بجبل حتى فارق الحياة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت، بمعاقبة المتهم "ص.ا"عاطل والمتهمة "ر.م" ربة منزل وشقيقتها "ف.م" ربة منزل، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الإتجار في الشابو المخدر وجوهر الميثامقيتامين والحشيش بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز شندويل عندما وردت معلومات للادارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج عن قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر المبثامفيتامين المخدر والحشيش وترويجه على عملائهم من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة المركز والقرى المجاورة لها، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 750 جرام من الحشيش المخدر وربع كيلو من الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.