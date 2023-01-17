الأقصر تشهد افتتاح مدرسة التعليم المجتمعى الفصل الواحد بقرية حاجر المساوية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، افتتاح مدرسة التعليم المجتمعي "الفصل الواحد" فى حاجر المساوية بمجلس قروى النمسا بالمدينة، وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا.

وفى هذا الصدد قام ياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروي النمسا، والمهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي كومير، بمتابعة افتتاح مدرسة التعليم المجتمعي، من مدارس مصر الخير المجتمعية بحاجر المساوية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة البحرين ترست والأخوة الأشقاء من دولة الكويت، وبحضور خالد عمران مدير المكتب مصر الخير بقنا والأقصر، ونجوى النحاس مسؤول أول بمحافظة الأقصر، وأمل العربي مدير مشروع دعم التعليم المجتمعي.

وتم الافتتاح بالنشيد المصري ونشيد البحرين من أطفال المدرسة، وتم خلال الفعاليات توزيع شنط للأطفال، حيث قامت الأطفال بتقديم عرض مسرحي وبعض الفقرات التعليمة، وتم توزيع كراتين على الأسر المستهدفة من أولياء أمور الأطفال، حيث حضر الافتتاح كل من عماد الدين محمد أمين مسئول الدعم الفني، وأنور بسطا مسئول مكتب الأقصر، وعبدالله محمد مسئول مكتب الأقصر، ومسئولي مديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وفى نفس السياق لدعم أطفال قرى إسنا، تم مؤخراً إقامة أكاديمية العلماء الصغار، المتخصصة في تعليم الأطفال بطريقة المونتسورى، وهى أول حضانة تضم قسم خاص للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج في الأقصر، إحدى المشروعات التنموية التي قامت بتنفيذها مؤسسة هيرميس الإجتماعية في نجع الفوال بقرية الدير بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى مصر، عن فتح الباب للتسجيل في البرنامج التدريبي الخاص بمنهج المونتيسورى.

وقامت الأكاديمية بالقرية بتنفيذ برنامج تدريبي خاص بتعليم وتنمية مهارات الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والدمج على أيدي مدربين متخصصين تضمن تعليم الطرق الخاصة بتفعيل مسارات الوعى لدى الأطفال وطرق التعايش مع البيئة المحيطة ومساعدة الطفل من فرط الحركة والخمول إلى الهدوء وتنمية قدراته الإدراكيه، وقد نجحت سلسلة التدريبات التي يتم تنفيذها بالأكاديمية في مجال تنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تخريج العشرات من المتخصصات في التعامل مع تلك الحالات من أجل سد العجز في المدربين المتخصصين في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار أربع سنوات منذ افتتاح الأكاديمية في عام 2019.



افتتاح مدرسة التعليم المجتمعي الفصل الواحد بإسنا



افتتاح مدرسة التعليم المجتمعي الفصل الواحد بقرية حاجر المساوية



الأقصر تشهد افتتاح مدرسة التعليم المجتمعي الفصل الواحد بإسنا



الأقصر تشهد افتتاح مدرسة التعليم المجتمعي الفصل الواحد



توزيع الشنط والهدايا على الأطفال بالإفتتاح